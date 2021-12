Novos quadros de Bob Dylan sobre o Brasil apresentados em Copenhague

A nova coleção "Brazil Series" do legendário músico americano Bob Dylan, um aficcionado também da pintura, foi apresentada pela primeira vez nesta quinta-feira no Statens Museum for Kunst, o maior de Copenhague.



"Bob Dylan não anunciou sua presença na inauguração. É uma pessoa muito tímida, mas como está se apresentando na Europa, talvez venha ao museu", declarou o curador Kaspar Monrad.





