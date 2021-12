Novo trabalho de Maria Rita mostra o samba "de A a Z"

A cantora Maria Rita tem consciência da força de sua performance ao vivo. Não é por outro motivo que, em 13 anos de inserção no mercado fonográfico, ela já lançou seis gravações no formato audiovisual. A mais recente, O Samba em Mim - Ao Vivo na Lapa, chegou às lojas em DVD e com versão reduzida em CD de 13 faixas no mês passado. Exibe mais um registro do show Coração a Batucar, que rodou o Brasil entre 2014 e 2015, com repertório assentado no estilo adotado pela intérprete desde o álbum Samba Meu, de 2007.

São 20 músicas no DVD, captadas na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, em espetáculo que marcou o encerramento da turnê. "A apresentação estava prevista, mas não como gravação. Eu e meu diretor artístico estávamos conversando sobre projetos e ele perguntou: 'você não vai fazer um DVD desse show?'. Nesse período, os fãs também pediam muito. E foi na hora certa, tipo Madonna, que faz captação e depois não mais o show", diz Maria Rita em entrevista à reportagem de A TARDE.

A obra segue o balanço do samba do início ao fim. Portanto, no repertório predominam músicas criadas por artistas ligados ao gênero, como Arlindo Cruz, autor da faixa de abertura feita especialmente para a cantora, É Corpo, É Alma, É Religião, e de Maltratar Não é Direito, Rumo ao Infinito, O Que é o Amor, Mainha Me Ensinou, Num Corpo Só e Tá Perdoado, todas em parceria com outros compositores. Também integram o DVD canções de Gonzaguinha, E Vamos à Luta e O Homem Falou, e Jorge Aragão, Do Fundo do Nosso Quintal.

Encontro de emoções

"Esses compositores são generosos e fortes. Fazem a combinação da genialidade da poesia com a melodia e a harmonia, característica do samba. São emocionantes. Tem samba que você ouve chorando e dançando ao mesmo tempo. Um encontro de possibilidades emotivas que para mim, como intérprete, é um prato cheio. E vai de A a Z, independente de raça, de cor e de gênero", fala Maria Rita de suas escolhas estéticas.

Resultado da apresentação do último álbum de estúdio, Coração a Batucar, que circulou pelo país durante dois anos, o repertório é conhecido. Porém, o DVD, até mais do que o CD, revela-se surpreendente porque evidencia, sobretudo, o calor da interação com a plateia, que canta quase todas as músicas em afinado coro. Antes de começar É Corpo, É Alma, É Religião, as palmas introdutórias já demonstram essa vigorosa conexão. "É um envolvimento que emociona muito. Antes mesmo dos músicos, o púbico já está chamando".

É justamente por conta dessa sintonia que Maria Rita revela preferência pelo DVD quando trata-se de registro de show ao vivo. Em O Samba em Mim, de fato, o CD não acompanha o eflúvio e a potência expressiva da interpretação captados no audiovisual.

"Não gosto de fazer CD ao vivo, porque tenho uma relação intensa com a interpretação e muitas vezes não passa de forma fiel quando você tem só o som. Por exemplo, eu cheguei ao estúdio para a mixagem e senti uma coisa estranha na minha voz em uma música. E o engenheiro me disse que deveria ser um vazamento, achou que tinha sido um erro. Quando coloquei no vídeo, eu estava chorando", conta.



No lançamento desse CD, a faixa Coração a Batucar, que consta no encarte, foi trocada pelo áudio de Um Corpo Só. A Universal Music retirou os produtos com o erro das lojas e quem comprou pode fazer a troca, entrando em contato com a gravadora em seu site oficial.

Futuro do mercado

Antenada nas transformações do mercado fonográfico, Maria Rita é contundente ao criticar o modelo de streaming - a chamada plataforma por compartilhamento. Ela faz questão de opinar em tom de desaprovação: "Embora entenda que é o futuro da música, é um futuro sombrio. Não podemos simplesmente baixar a cabeça. Na época da mudança do vinil para o CD, a gente sabia o que estava acontecendo. E com o streaming a gente não sabe, é terra de ninguém".

A atitude da cantora Adele de não permitir que o seu disco mais recente fosse incluído nos serviços de streaming é vista de modo positivo por Maria Rita. "Achei bacana a iniciativa dela de ser contra e não achar legal também. E é uma artista que movimenta milhões de dólares. Não é minha obrigação aceitar. Entendo a necessidade de um movimento, de conversar sobre isso", defende. Apesar da militância contrária, esse novo trabalho está disponível em plataformas digitais, como Deezer e Spotify.

O DVD O Samba em Mim - Ao Vivo na Lapa não vai ganhar turnê nacional. Nas palavras de Maria Rita, "foi literalmente o último show de Coração a Batucar". No entanto, a cantora fala que tem vontade de trazer para Salvador, especificamente à Concha Acústica, o seu atual espetáculo, Samba da Maria. Além disso, futuramente, ela pretende realizar projeto com o marido, o guitarrista, cantor e compositor Davi Moraes: "A gente fala disso. Mas ele está terminando o disco e tem o trabalho há um ano e meio com o pai, Moraes Moreira. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Entendemos que é uma pérola nossa, uma joia".

