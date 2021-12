Novo lote de discos raros da Kuarup chega ao mercado

Uma segunda leva de discos do acervo da gravadora Kuarup Música traz de volta ao mercado gravações antológicas da MPB. Entre os discos relançados está o álbum Cantoria 1, gravado entre os dias 13 e 15 de janeiro de 1984 no Teatro Castro Alves. É o registro do show que reuniu os cantores regionais Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai. Acompanhados apenas pelos seus violões, eles executaram suas canções, em ritmos e melodias típicos do sertão, que falam sobre o cotidiano dos moradores dessa sub-região do Nordeste.

Outro trabalho que volta às lojas de disco é O Novo Amanhece, de Renato Teixeira e Zé Geraldo, de 2000. O disco é um registro de show de 1999 em São Paulo, no qual cada um cantou as músicas do repertório do outro. Na apresentação, Renato Teixeira recebeu a participação do filho Chico Teixeira, e Nô Stopa participou com o pai, Zé Geraldo.

Também está na lista dos reeditados o disco Doutores em Samba, de Billy Blanco e Radamés Gnattali. O disco de 1996 foi uma nova versão para o LP Douter em Samba, de 1958, do cantor Paulo Marquez. Na época da gravação de Marquez, o engenheiro Umberto Contardi convenceu Billy Blanco a cantar as músicas do disco em cima das bases instrumentais já gravadas. O registro ficou guardado durante 37 anos.

Do Duo Assad, formado pelos irmãos Sérgio e Odair Assad, foi relançado o álbum Heitor Villa-Lobos - Obra completa para violão solo, que traz tudo o que o compositor Heitor Villa-Lobos fez para execução de um único violão. As gravações são de 1978, antes do sucesso internacional dos irmãos.

Ainda fazem parte da lista do segundo lote de relançamentos os álbuns Cantoria 2, sequência do quarteto nordestino, Pena Branca Canta Xavantinho e Semente Caipira, ambos do cantor Pena Branca, e Retratos - Radamés Gnattali, que reuniu vários artistas para homenagear o maestro Radamés Gnattali.

Aposta nos independentes Desde a sua fundação em 1977, a Kuarup Música se especializou em lançar trabalhos de artistas brasileiros independentes. A gravadora tem no catálogo mais de 200 títulos, entre artistas de choro, música nordestina, MPB, samba e instrumental. No ano passado, a Kuarup firmou uma parceria com a major Sony Music para recolocar no mercado uma seleção do acervo.

O diretor artístico da Kuarup Música, Rodolfo Zanke, acredita ser uma obrigação relançar o acervo da gravadora. "Os discos estavam fora de catálogo há muito tempo e são sempre disputados em sebos por colecionadores, e com preços nas alturas em sites de venda de produtos novos e usados, como o Mercado Livre, por exemplo", argumenta. Ainda segundo Zanke, os critérios para seleção dos álbuns são a relevância e o histórico de vendas. A curadoria é de um comitê artístico de dentro da Kuarup Música.

Rodolfo Zanke adianta que o terceiro lote de relançamentos já está sendo preparado e tem previsão de lançamento para o final do ano. "Dentre os destaques teremos o CD Alvorada Brasileira, parceria entre o cantor Renato Teixeira e o músico Natan Marques, um disco da cantora Teca Calazans com o músico Heraldo do Monte, o instrumentista Paulo Moura com o CD Mistura e Manda (disco premiado) e Xangai com o CD Um Abraço Pra Ti Pequena, entre os principais destaques", revela.

