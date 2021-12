Novo livro de Jamie Oliver ensina receitas rápidas

A máxima que apregoa que a pressa é inimiga da perfeição deve ser reavaliada com a publicação de 15 Minutos e Pronto, do chef britânico Jamie Oliver.

Ou esqueça esse negócio de perfeição, que o assunto aqui é gastronomia e não espiritualidade, e experimente uma refeição gostosa e nutritiva.

Estrela internacional da gastronomia, ele já havia seduzido foodies pelo mundo afora com 30 Minutos e Pronto. Agora, com receitas inspiradas em refeições de várias partes do mundo, oferece pratos fáceis de fazer e saudáveis.

A alimentação e o desejo de espalhar o amor por cozinhar levou Oliver a criar uma campanha que torna o 17 de maio o Dia da Revolução da Comida, comemorado na sexta-feira, 17.

A ideia é fazer com que as pessoas fiquem mais atentas ao que comem, celebrar com pessoas de todo o planeta a diversidade da comida fresca, além de compartilhar habilidades culinárias.

Sustentáveis

Neste livro, Oliver elaborou, ao lado da nutricionista Laura Parr, pratos equilibrados com cerca de 580 calorias por porção.

Para conseguir unir a proeza da rapidez com os sabores, o chef considera essencial que o leitor possua certos equipamentos e ingredientes. Fornece uma listinha com esses itens, salientando que, para os ingredientes frescos, as opções sustentáveis são mais recomendadas.

Na introdução, contudo, sua sinceridade o leva a ponderar: "É claro que receitas antigas e autênticas de preparo mais demorado são o coração e a alma de qualquer culinária caseira, mas este livro é uma expressão de sabores intensos, excitantes e rápidos para pessoas ocupadas".

Para Oliver, a ideia de que comer em fast-foods é mais barato do que preparar a comida é uma balela. O custo médio das refeições que propõe fica em torno de R$ 13 por pessoa.

Café da manhã

Em 15 Minutos e Pronto, além de receitas de carnes, peixes e aves, o livro tem capítulos de massas, sopas, sanduíches e opções para vegetarianos.

Um capítulo é dedicado apenas ao café da manhã. O que pode ser uma alegria, até mesmo para os que acordam de mau humor. Que tal fazer a fazer sua própria granola? Ou uma pancetta defumada com maple?

No almoço, experimente o mix de peixes e frutos do mar ou um cordeiro turco. Fotografias acompanham cada receita e também servem comoguia para orientar o paladar. Nos últimos dez anos, Oliver já vendeu mais de 30 milhões de livros.

