Novo livro da série Game of Thrones deve ser lançado esse ano

Os fãs de Game of Thrones podem comemorar - com certa parcimônia, é verdade. George R.R. Martin afirmou que "Winds of Winter", sexto título da franquia "As Crônicas de Gelo e Fogo" - que inspirou a série da HBO - pode ser lançado esse ano.

"Não está pronto ainda, mas eu fiz progressos. Não é muito como eu gostaria de ter feito no ano passado, quando eu pensei que estaria pronto. Eu acho que vai sair este ano (mas eu pensei a mesma coisa no ano passado)", escreveu o autor.

O livro era para ter sido lançado ano passado, mas o autor não terminou a tempo. "Infelizmente, a escrita não está indo tão rápida como eu gostaria. Você pode culpar as minhas viagens ou os posts em meu blog por me distrair de outros projetos (...) você pode culpar a minha idade, talvez ela tenha um impacto também", escreveu ainda em 2016.

Enquanto isso, a sétima temporada da série está garantida para o final de 2017.

