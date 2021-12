Novo filme de Star Wars divide fãs baianos

A notícia caiu como uma bomba no mundo do entretenimento na terça-feira, 30: a Lucasfilms, produtora do cineasta George Lucas, foi vendida para a Disney por 4,05 bilhões de dólares. Com a venda da empresa, os filmes das séries Star Wars (Guerra nas Estrelas) e Indiana Jones passaram a fazer parte do portfólio da Disney. Com o anúncio da venda, veio também a promessa de um novo longa da série Star Wars, o episódio VII, previsto para estrear em 2015.

A novidade deixou o estudante de Produção Cultural João Marcelo Cunha, presidente do Conselho Jedi Bahia, em "estado de choque" por ter sido cercada de mistério, sem a notícia vazar para a imprensa. "Foi um misto de emoções positivas, por ter um novo Star Wars a caminho, e de apreensão, porque tudo passará para a Disney, que vai investir em parques temáticos e brinquedos", disse.

Ele está otimista em relação ao novo filme, pois acredita que a presidente da Lucasfilms, Kathleen Kennedy, vai continuar gerenciando o negócio. "A franquia é grande demais para ser estragada por outros executivos", destacou. O otimismo é compartilhado pelo designer Laert Yamazaki. "Acredito que a Disney vai usar muitos recursos e mentes da Pixar, como a de John Lasseter (diretor de Toy Story), e a tecnologia da Lucasfilms. Isso pode gerar muita coisa boa", afirmou.

Já o designer Leonardo Menezes não gostou da atitude de George Lucas, considerando uma falta de respeito com os fãs. " Ele nem se importou com a nossa opinião, só com o dinheiro que vai receber. Star Wars é um legado e ele abandonou sem perguntar nada para ninguém", resignou-se.

Com as notícias iniciais dando conta de que o novo episódio será uma história totalmente nova, Leonardo está pessimista com os possíveis rumos da série. "Se for uma história original, será contra tudo aquilo que a gente já leu. Eles devem fazer um reboot do universo expandido e, quem é fã, deve esquecer tudo o que já vimos durante os últimos anos", disse.

