Novo filme de 'Mulan' ganha primeiro trailer

A Disney divulgou no domingo, 7, o primeiro trailer de Mulan, live-action inspirado no clássico homônimo da companhia. O vídeo, de um minuto e meio, mostra a atriz Liu Yifei no papel da protagonista.

Na história original, Fa Mulan, jovem aflita com a saúde do pai, decide se disfarçar de homem para poder se alistar no exército no lugar dele. Acompanhada pelo pequeno dragão Mushu, um ex-guardião desonrado, e por três companheiros da época de recruta, Mulan enfrenta o líder huno Shan Yu.

O lançamento do novo longa está previsto para 2020.

