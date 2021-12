Novo disco mostra Eva romântico

O Eva é do amor. É esta a sensação que fica depois de escutar Simplesmente Eva, novo álbum da banda, o primeiro da formação com Felipe Pezzoni.

Um axé pop romântico é o que marca esta nova fase do grupo, que no recém-lançado CD apresenta 16 músicas (12 inéditas).

"A gente não teve muita pressa. As músicas foram surgindo naturalmente. A partir do momento que a gente descobriu nossa sonoridade no Eva nos shows, a gente partiu para o CD. Ele está com o nosso jeitinho", afirma Felipe Pezzoni.

A maior parte das faixas do disco independente pode ser identificada por uma levada mais tranquila e letras que falam de amor, paixão, casos de Carnaval e promessas de amor infinito.

Segundo o vocalista, não houve uma preocupação em criar um conceito para o álbum pensando no Carnaval.

"A gente não teve aquela estratégia: agora a gente tem que fazer música pra Carnaval, mais agitada ou voz e violão. Fomos colocando o que a gente achava legal. As mais agitadas foram surgindo, a gente conseguia ver isso nos shows", diz.

Simplesmente, atual música de trabalho, sintetiza bem o disco, com uma batida romântica, assinalada pela percussão. A música fazia parte do repertório da Mil Verões, banda da qual veio a maioria dos atuais integrantes do Eva.

Outra regravação que traz a mesma marca percussiva é Naná Naná, música da fase Ivete Sangalo, que na nova versão surge com a boa participação da Timbalada.

O Eva assume de vez a orientação romântica ao regravar Não Vá Embora, também do repertório de shows da Mil Verões. O saxofone se destaca na composição de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, cujo refrão tem tudo para virar chiclete (ou, quem sabe, hit dos amores de Carnaval?).

Os temas românticos estão presentes até nas faixas que têm uma pegada mais agitada, como Tá Na Hora.

Quem procura o suingue mais eletrizado, com ares carnavalescos, encontra na faixa Se Joga Por Cima de Mim. Já Tudo Nosso (Hands Up) tem sonoridade mais pop. Batidas mais eletrônicas entregam o refrão "Put your hands up /Joga a mão pra cima e sacode aê!".

Carnaval

Segundo Felipe, a espera do Carnaval pode ser comparada a uma final de Copa do Mundo de futebol. "Estamos contando os minutos e os dias para a nossa estreia. Neste ano, a gente trabalhou muito, micaretas, shows. O Carnaval vai ser a final da Copa do Mundo".

O vocalista ainda não sabe qual vai ser a aposta da banda para o grande evento. "A gente já imagina entrar com uma música nova no Campo Grande, mas não decidimos ainda qual vai ser nossa música de trabalho. Provavelmente vamos pedir que o público nos ajude a escolher".

Levando em consideração o CD, o Carnaval da banda tem tudo para ser apaixonado.

