Novo disco de Michael Jackson vaza na internet

O disco póstumo de Michael Jackson, "Michael", vazou na internet uma semana antes de seu lançamento no mercado em 14 de dezembro, informou nesta segunda-feira o site "TMZ".







As 10 canções que integram o disco circulam ilegalmente de forma gratuita em diferentes plataformas de downloads, algo que já ocorreu anteriormente com outros artistas como Eminem, Kings of Leon e U2.









