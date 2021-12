Novo disco de Chico César tem atmosfera paraibana

Nos últimos oito anos, o expediente de segunda a sexta era dedicado ao serviço público e os fins de semana ficavam reservados para os palcos. Foi assim durante o período em que Chico César esteve à frente das secretarias de cultura municipal e estadual da Paraíba, tarefa que concluiu no final do ano passado.

Embora a rotina não permitisse mergulhar no trabalho prolongado de produção de um disco, foi nesse intervalo que Estado de Poesia começou a ser gestado. Agora o resultado sai do forno, patrocinado pelo projeto Natura Musical.

Ele reivindica para o disco uma identidade essencialmente paraibana. Além do ambiente em que as canções foram criadas, a escolha se revela na escalação dos músicos Xisto Medeiros, Helinho Medeiros e Gledson Meira, além dos cantores Escurinho, Luizinho Calixto e Seu Pereira, que fazem participação especial.

Essência paraibana

É acompanhado por esse time que o cantor traz ao público músicas como Caninana, Caracajus, Palavra Mágica, Museu e Da Taça, exemplares de uma fase inspirada. "Compus embebido por aquele lugar de onde eu vim", resume o artista. "O disco é essencialmente paraibano, mas conectado com uma subjetividade universal", acrescenta.

Além do preponderante universo do amor, temas atuais como economia e religiosidade também atravessam as composições. Tem espaço até para uma Reis do Agronegócio de inacreditáveis 11 minutos de duração, só com voz, guitarra e órgão.

Mas o cantor garante que a música funciona bem no show, cuja turnê começou por São Paulo, cidade onde voltou a morar no início do ano. "As pessoas vibram tipo comício do interior, sabe?", diverte-se. A programação inclui, ainda, João Pessoa, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, ainda sem data definida.

Conexão baiana

E, por falar em terras baianas, a rigor Chico César não está cercado somente de conterrâneos. A faixa-título - curiosamente a única não inédita da coletânea - já havia sido gravada por Maria Bethânia no final de 2012. A conexão com a Bahia também se revela em Negão, que aborda a questão racial com participação de Lazzo Matumbi nos vocais.

"O primeiro verso que ele canta já leva a música para uma África que existe nele sem nenhuma forçação de barra. Lazzo simboliza a voz dos sem voz, que as mídias e os governos ignoram ou tentam calar. Ele tem uma voz forte, que ao mesmo tempo é lamento e sensualidade. É canção de guerra e canção de amor", diz Chico César.

Enquanto a turnê do disco não chega a Salvador, Chico César promete matar a saudade dos baianos no próximo dia 22, no Teatro Castro Alves. Ele participa da gravação do DVD da cantora Mariella Santiago, Ella é do Brasil, contemplado pelo mesmo projeto da Natura.

