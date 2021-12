Novo CD de Marcos Paiva faz jazz chorar

Nome que vem se destacando na cena instrumental brasileira nos últimos anos, Marcos Paiva está divulgando o terceiro CD solo, Choroso. O título "entrega o ouro": depois de flertar com a sonoridade do samba-jazz dos anos 1960 no disco anterior, agora é a vez de o contrabaixista, compositor e arranjador paulista lançar-se no universo do chorinho.

Mas que ninguém se engane: a linguagem sem concessões do vigoroso jazz contemporâneo de Paiva dá o tom ao trabalho. Como ele já havia feito há três anos em Meu Samba no Prato, o convite ao ouvinte é o de se jogar a uma experiência sonora que não se encontra em qualquer esquina do Brasil.

Assim como o disco de 2012 era (como estava no complemento do título) um tributo ao lendário baterista Edson Machado, em Choroso o alvo de Marcos Paiva é Pixinguinha.

E novamente a maneira que ele escolheu para visitar a obra do homenageado foi a de reconstruí-la de forma ousada, deixando ao público o desafio de fazer as leituras necessárias para embarcar na sofisticada viagem musical.

A concepção do novo disco é fruto de um mergulho de Marcos Paiva na face mais rebuscada do chorinho, a partir do grande gênio do estilo, Alfredo da Rocha Vianna Filho, PIxinguinha (1897-1973).

Foram seis anos de estudo do estilo, bebendo na fonte, para extrair a essência do trabalho resultante no CD.

Por telefone, Paiva revelou que o encanto maior ficou por conta dos contrapontos melódicos do velho Pixinga, notadamente nas gravações memoráveis com instrumentistas como Benedito Lacerda (1903-1958), um dos "inventores" da flauta no país.

Uma vez definida a fonte onde beber e o caminho musical a seguir, Marcos Paiva optou por reduzir a massa sonora no novo trabalho, em relação ao CD anterior. E o sexteto tornou-se um trio. Com o contrabaixo afiado e em alguns momentos quase agressivo, em execuções envolventes, Paiva exibe as oito faixas do disco junto com o baterista Bruno Tessele e o saxofonista César Roversi.

E tamanha é a entrega dos três que, não raro, fica a impressão de que tem mais gente tocando.

Repertório

Choroso reúne composições de Marcos Paiva, todas com citações e referências ao universo do chorinho. As mais explícitas estão na faixa Duque, que pouco disfarça a linha melódica do clássico Tico-tico no Fubá (Zequinha de Abreu). Só que, bem ao estilo do autor, a atmosfera é de decomposição: as notas familiares são levadas às fronteiras do estranhamento, isso sem falar nos múltiplos caminhos de improviso.

A pegada é a mesma - embora sem espaço para a mínima repetição melódica, harmônica nem rítmica - em criações como Seu Joaquim e Barão. Em composições como Sopro, que abre o CD, e Chorosa, que fecha o trabalho, a opção é pelo lirismo, que transborda em São Mateus - faixa que leva o mesmo nome do primeiro CD solo de Paiva, de 2007.

Em todas as faixas, o trio exibe enorme cumplicidade. Faz supor, tamanha a precisão no emaranhado de convenções, pausas, síncopes e outros malabarismos (sem contar a dinâmica de timbres e volumes) que o que parece doida improvisação está ali marcado em partitura.

Vale ressaltar que trata-se de um som com peso, bom de ouvir em volume alto. Não é de admirar que a revista Rolling Stone, sempre de olho nos roqueiros, descobriu Paiva desde o disco anterior e guarda lugar de destaque em seleções dos melhores CDs.

adblock ativo