Novo álbum do Foo Fighters se desdobra em série de TV

O Foo Fighters de Dave Grohl está longe de ser, assim, uma banda essencial na história do rock. Também está longe de ser uma banda ruim. Nada mais século 21, portanto, que a cada álbum lançado busque a atenção da mídia com truques de marketing extra-musicais.

É o que acontece com seu novo álbum, Sonic Highways. Felizmente, os rapazes não são tão baixos quanto as atuais cantoras pop, que se limitam a aparecer nuas e tocar suas partes em clipes cheios de "atitude".



Na verdade, a cada empreitada, o líder do FF, Dave Grohl, aproveita a oportunidade que tem de unir o útil ao agradável, reafirmando sua profissão de fé ao rock 'n' roll, sua história e mitologia.



Vertentes

Em Sonic Highways, Grohl dá continuidade à sua investigação das vertentes do rock norte-americano iniciada no documentário "Sound City" (2013).



Se, naquele projeto, ele concentrava a atenção em um único e lendário estúdio de gravação - o Sound City, de Los Angeles - em Sonic Highways ele selecionou outros oito estúdios históricos em oito cidades importantes para a música norte-americana, gravando uma faixa do disco em cada um desses locais.



E não ficou só nisso: a coisa toda virou uma série de TV. Em cada cidade, ele gravou um documentário no qual esquadrinha a cena musical do lugar a partir daquele estúdio, entrevistando músicos, produtores, jornalistas e funcionários. E mais: para cada música do álbum, ele "pescou" frases dos entrevistados, incluindo-as nas letras.

No fim das contas, "Sonic Highways" pode não ser lá um grande álbum de rock, mas a série de TV associada é, para os fãs de rock de qualquer idade, algo simplesmente imperdível.



Porque, na indústria musical norte-americana de hoje, só mesmo um cara com "bala na agulha" como Dave Grohl poderia produzir, com estardalhaço midiático, um seriado de TV no qual entrevista figuras históricas do rock.



Estão lá dando preciosos depoimentos Buddy Guy, ick Nielsen (lider do Cheap Trick, ambos de Chicago), Ian Mackaye (líder do Fugazi, de Washington DC), Joan Jett, Josh Homme (QOTSA), Daniel Lanois (Los Angeles), Chuck D., Rick Rubin (Nova York), Trombone Shorty, Cyrill Neville (Nova Orleans), Billy Gibbons (do ZZ Top, de Austin, Texas), Dolly Parton (Nashville) e por aí vai. "Sonic Highways" é exibido no Brasil pelo Canal BIS aos domingos, às 19h30 (no horário de Salvador).

