Novo álbum de Shakira terá apenas o nome da cantora

A cantora colombiana Shakira anunciou, por meio de mensagem publicada nesta quarta-feira em sua página no Facebook, o título do novo álbum que ela lançará no dia 25 de março: "Shakira", um trabalho com o qual a artista confessou ter aprendido muito sobre si mesma.

"Estou muito feliz por poder compartilhar com vocês meu novo disco, um projeto que venho desenvolvendo há quase dois anos", escreveu a artista.

A produção conta com "um pouco de rock, de folk, de reggae e, é claro, um ritmo dançante, mas como sempre, e acima de tudo, muito coração", acrescentou Shakira.

Na semana passada, a cantora lançou o single "Can't Remember to Forget You", junto com Rihanna.

"O trabalho abrangeu um dos períodos mais memoráveis da minha vida, com muitos altos e baixos, mas também o momento mais feliz que vivi até agora, incluindo o nascimento do meu filho Milan", explicou.

Shakira declarou que explorou muitos caminhos, colaborou com muitas pessoas e escreveu várias canções antes de chegar ao produto final.

"Quando chegou a hora de dar um título a este álbum, percebi que na realidade ele não é exatamente um disco temático, embora o amor seja e sempre tenha sido uma das principais fonte de inspiração. Também não é conceitual, como alguns dos meus outros foram", acrescentou.

"Às vezes sou extremamente sensível, outras horas alegre, e em algumas ocasiões sonhadora e romântica, e também um pouco melodramática", confessou a colombiana.

"No entanto, e antes de tudo,sou sempre sincera. Com meus defeitos e tudo. Portanto, o que ofereço agora é justamente isso. Shakira", concluiu.

