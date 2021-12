Novidades no programa de rádio Radioca

O programa de rádio Radioca está de cara nova e vai marcar o lançamento de novos quadros e do novo site com um evento nesta quinta-feira, 5, às 20h, no Ciranda Café Cultura & Artes, no Rio Vermelho, com entrada franca.

A festa conta com apresentação especial da cantora Manuela Rodrigues, além de um coquetel e discotecagens dos apresentadores do programa, Luciano Matos (DJ elCabong), Ronei Jorge e Roberto Barreto (BaianaSystem). O evento pretende reunir público, artistas, produtores e parceiros da produção musical da Bahia.

O Radioca é voltado para a produção da nova música brasileira e baiana e vai ao ar aos domingos, às 19h, pela Educadora FM (107.5).

