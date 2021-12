Novelas chegam a ter mais de 300 músicas na trilha sonora

Espere por aquela cena na novela em que mocinho e mocinha dão um beijo apaixonado e experimente colocar a televisão no "mute". As emoções e as sensações de quem assiste jamais serão as mesmas sem uma boa música. De acordo com o diretor de "Os Dez Mandamentos", da Record, Alexandre Avancini, as composições são responsáveis por 50% do sucesso das cenas.

"É muito importante que a produção de qualquer produto audiovisual dê atenção especial à escolha das canções que irão embalar e ajudar a contar a história", explica ele.

Para o produtor musical João Paulo Mendonça, que trabalha em "Verdades Secretas", da TV Globo, a música faz mais do que complementar uma cena. "Ela é a identidade de uma trama e deve atuar sempre de forma sutil, no volume correto, na hora certa", opina.



Na novela assinada por Walcyr Carrasco, aliás, são mais de cem as músicas que "acompanham" atores em suas cenas, escolhidas muito antes de a trama estrear.

"Comecei a selecionar tudo em janeiro e a novela foi estrear no início de junho. Até hoje componho músicas a pedido do diretor (Mauro Mendonça Filho)", diz João.

O produtor musical de "Os Dez Mandamentos", Daniel Figueiredo, diz que já compôs uma média de 300 músicas para o folhetim da autora Vivian de Oliveira. "E até o final da novela chegarei a 500 composições. Acho que vou bater o recorde", conta, aos risos.

As músicas, no entanto, não são só de responsabilidade dos produtores. Desde as primeiras reuniões é comum que a direção se reúna com os autores e os produtores musicais. Nos encontros são decididos quais tipos de canções serão frequentes, cantadas ou instrumentais, de artistas nacionais ou internacionais.

Em "Verdades Secretas", por exemplo, o diretor definiu que não haveria temas fixos, o que não é comum em novelas, e isso acabou gerando uma trilha com canções variadas, de artistas novos e consagrados. "Compus músicas para seguir esse raciocínio, mas ainda arrisquei um pouco criando temas e ambientações sonoras minimalistas. O resultado de tudo é o que se vê no ar: música inesperada que aparece sem que o espectador perceba, mas quando isso ocorre já está completamente envolvido pelo que está assistindo. É o trabalho mais legal que já fiz", derrete-se João.

Antigo x novo

Para tramas chamadas "de época", o tratamento musical é diferente. Na maioria das cenas reinam canções instrumentais, mas outras cantadas - e que sejam atemporais -, também são escaladas.



A recém-lançada "Além do Tempo", do horário das seis da TV Globo, se passa no século XIX. Mas a música de abertura é de 1999, de autoria de Marisa Monte e Moraes Moreira. "Palavras ao Vento" foi eternizada na voz de Cássia Eller. O diretor do folhetim, Rogério Gomes, diz ter sonhado com a música e, por isso, o motivo da escolha.

Ainda na obra de Elizabeth Jhin, a composição que embala Lívia e Felipe, de Alinne Moraes e Rafael Cardoso, é Sinônimo, composta por Cláudio Noam e Paulo Sérgio, na voz de Zé Ramalho.

Já em "Os Dez Mandamentos", 99% dos temas são instrumentais e foram escolhidos pelo diretor. Segundo Daniel, não existe dificuldade para escolher músicas para novelas que se passam em séculos passados. "Na verdade, quando a música é instrumental, é até mais fácil por não ter que se preocupar com o que a letra diz, que pode ficar incoerente com a personagem em determinado momento", explica.

