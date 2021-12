Novela "Araguaia" vai abordar tráfico ilegal de animais

O tráfico de animais será o próximo assunto abordado pela novela das seis "Araguaia", da Rede Globo. Segundo informações da coluna "Telinha", do jornal Extra, a veterinária Manuela (Milena Toscano), protagonista da trama, receberá um touro doente na fazenda e ficará indignada.



Curiosa para descobrir o que aconteceu com o animal, ela dará início a uma investigação em que descobrirá uma quadrilha que pratica tráfico ilegal de animais na região. Manuela passará a ser perseguida e correrá muitos riscos na trama. O assunto entra na trama no final deste mês.





