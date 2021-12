Nove espetáculos baianos integram a programação do Fiac Bahia

Nove espetáculos baianos, de teatro e dança, integram a edição 2010 do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (Fiac). As peças e companhias de dança locais se apresentarão nos principais teatros de Salvador, como o Castro Alves, Vila Velha, Gamboa Nova, Teatro XVIII, Martim Gonçalves, , Instituto Icba, Gamboa Nova, Sesc-Senac Pelourinho, Sesi Rio Vermelho e Caixa Cultural Salvador.



“Monstro”, montagem que marca os 50 anos da atriz Yumara Rodrigues, o infanto-juvenil “Miúda e o Guarda-chuva”, “Seu Bomfim”, de Fábio Vidal, “Uma Vez, Nada Mais”, com Aícha Marques e Maria Menezes, “Para o Herói: Experimentos sem Nenhum Caráter”, “Fragmentos de Um Só”, “Brecha”, “1POR1PRAUM” e “À Flor da Pele” são alguns dos espetáculos que podem ser conferidos deste final de semana até o dia 30, quando o evento chega ao fim.



As montagens que serão apresentadas neste sábado são “Miúda e o Guarda-chuva”, no Teatro Sesc Senac Pelourinho, às 18h, e “Monstro”, no Teatro Gamboa Nova, às 20h. No domingo, haverá apresentação no Instituto Icba, em horários diferenciados, de “1POR1PRAUM”, “Brecha” e “Para o Herói: Experimentos sem Nenhum Caráter”. No mesmo dia, estarão em cartaz também “Miúda e o Guarda-chuva” e “Monstro”.

| Serviço |

