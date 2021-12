Novas rodas mantêm o choro vivo em Salvador

“A gente troca as peças, mas o mais importante de tudo isso é manter o choro vivo”. A declaração do músico Edson Sete Cordas, em matéria publicada, há quase um ano, no Caderno 2 de A TARDE, continua atualíssima. Afinal, os chorões de Salvador somam um número cada vez maior de adeptos e, de um ano para cá, eles não apenas têm se reorganizado em novos e remanescentes grupos, como também têm aumentado seu raio de ação.

Prova disso é que o circuito do choro na cidade oferece cada vez mais opções aos amantes do gênero, que se reúnem, pelo menos três vezes por semana, em lugares e horários diversificados.

Com a volta, agora às quartas-feiras, das badaladas rodas de choro ao Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, a agenda dos devotos do mais antigo gênero da música popular brasileira ganha mais um dia. Sob o comando do Grupo Novato, o projeto, rebatizado como Vila do Choro, abre espaço também para músicos que queiram dar canja.

Informalidade - Aliás, uma das características das rodas de choro é a participação espontânea de músicos que se integram às rodas já formadas. No encontro dominical que acontece na sede da Sociedade Assistencial dos Servidores do Derba (Sasderba), por exemplo, a quantidade de instrumentistas é bastante variável.

“Tem dias que chegam a se reunir dez ou mais solistas”, diz o bandolinista Fernando Menezes, um dos criadores da roda, formada há mais de 15 anos, que anteriormente acontecia na Rua Miguel Caniares (mais conhecida como Rua do Canal), na Pituba. “Éramos os Chorões do Canal, agora somos os Chorões da Sasderba”, brinca ele.

Ali, o movimento começa a partir das 10 horas de domingo e só termina quando os músicos se dispersam, por volta das 15 horas. O espaço, que também abriga um restaurante, recebe um público variado, entre casais, grupos de amigos e músicos de diferentes formações.

Os chorões se revezam entre solos de violão, flauta, clarinete e bandolim e desfiam um repertório de clássicos de compositores seminais, como Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Joaquim Calado e outros.

Ainda em espaços como a Varanda do Sesi e Boteco do Bartô, ambos no Rio Vermelho, além do Restaurante Caminho de Casa, no Itaigara (ver serviço ao lado), recentes e veteranos seguidores do choro reforçam o crescente interesse pelo gênero na cidade.

adblock ativo