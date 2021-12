'Novas baianas' conquistam o mundo fashion

A música de Gilberto Gil já avisava: "Toda menina baiana tem encantos que Deus dá". E é verdade, ao menos no que depender de um time de modelos baianas que tem feito bastante sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior.

Proprietária da agência Joy, que funciona em São Paulo, Liliana Gomes conta que as baianas vêm sendo cada vez mais requisitadas. "Brinco que elas são as 'novas baianas'. Marina Nery, 19 anos, e Mariana Santana, 20, por exemplo, já estão no mercado há um bom tempo, estão mais adaptadas. Nossas baianas são maravilhosas".

Revelada durante os desfiles da São Paulo Fashion Week, Marina Nery atualmente mora em Nova York. Já Mariana Santana tem no currículo participação em editoriais de moda da revista Marie Claire America e campanhas da marca Rugby Ralph Lauren.

Aos 17 anos, Beatriz Santana faz parte do time de apostas da Joy, e atualmente vive em Los Angeles. Ela é uma das modelos que se encontram no processo de development da agência.

Responsável pelo agenciamento das garotas baianas no exterior na Joy, João Henrique explica o processo: "antes de a modelo ser lançada internacionalmente, ela precisa passar por um processo chamado development, isso é, a transformação de uma menina crua em uma profissional de verdade. Após isso, os agentes fazem um trabalho para construir um portifólio para a modelo".

Segundo João Henrique, as modelos brasileiras têm vantagens em relação às de outras nacionalidades. "Temos uma mistura de raças única, que fornece o que a moda exige: belezas atemporais, clássicas, com um pouco de sex appeal. As brasileiras são mais espontâneas, mais liberais, mais criativas".



Veteranas - Aos 23 anos, a baiana Indira Carvalho é a queridinha dos fotógrafos das grandes semanas de moda, e também conhecida pelo "carão" (expressão bem séria) nas passarelas.

A moça foi descoberta em 2004, no concurso Beleza Black, em Salvador, e chegou a desistir da carreira de modelo por quase dois anos, mas voltou depois de ser aconselhada por um amigo. "Vejo tudo isso como uma vitória. Não me preocupo com o que vou me tornar no futuro, acho que o sucesso é consequência de um bom trabalho", Indira afirma.

Segundo ela, é preciso mesmo sair de Salvador para seguir a carreira de modelo. "Com certeza, porque, se rolar um teste no mesmo dia, você não tem como chegar. Além disso, é bom mudar, traz amadurecimento", conclui ela, que atualmente mora em São Paulo.

Elen Santiago, 22, sonhava em ser veterinária, mas terminou se tornando modelo. Desfilou para alguns nomes da moda baiana, como Karol Farias e Vitorino Campos. "Ela desfilou para mim quando ganhei o concurso de novos talentos do Barra Fashion, em 2009. Elen é superelegante, profissional, uma boa modelo", considera Vitorino.



Trabalho duro - Engana-se quem pensa que é fácil. Em primeiro lugar, é preciso contar com uma ajudinha da mãe natureza: a modelo precisa ser alta (o que significa ter ao menos 1,74 m) e ser magra (quadril estreito, no máximo 92 cm), revela Liliana Gomes. "O mercado da moda é cheio de altos e baixos, então, é preciso que a modelo esteja sempre muito confiante", diz ela.

