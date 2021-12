Nova temporada do Eva Convida tem Peixe e Torres da Lapa

A Banda EVA inicia a temporada do Eva Convida na terça-feira, 22, às 22h, na Mansão Cunha Guedes, com dois convidados já confirmados: Alexandre Peixe e Torres da Lapa.

O público vai conhecer as novidades do recém lançado CD/DVD "Eva Sunset", e relembrar os sucessos da história do grupo como "Minha Pequena Eva". A banda vai mostrar uma prévia do que acontecerá durante o carnaval do Bloco EVA em 2016.

Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos na sede do Grupo Eva, no escritório da Vem Entretenimento (Hotel Mercure) ou nos balcões da Ticketmix.

