Nova temporada de "Ídolos" será apresentada nesta quarta

A nova temporada do reality show Ídolos, da Rede Record, será apresentada nesta quarta-feira, 2, mas a estreia só acontecerá no dia 10 de junho. Uma das novidades da próxima fase do programa é a participação do cantor Daniel, que cantou com os candidatos na etapa do teatro. Além dele, também participaram de audições Luiza Possi e Marcelo D2.

