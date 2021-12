Nova temporada de Amor & Sexo será mais ousada

A premissa para a segunda temporada do programa "Amor & Sexo", que estreia nesta terça, dia 1º, e será exibido às terças, na Globo, continua a mesma do começo: nada de respostas ou fórmulas definitivas sobre assuntos relacionados ao universo amoroso e sexual. O atual formato, no entanto, promete ficar mais ousado. "Avançamos bastante nesta segunda temporada. No ano passado, tivemos todo o cuidado na maneira como abordar, como as pessoas queriam escutar esses assuntos", disse Ricardo Waddington, diretor de núcleo e diretor-geral da atração. Os telespectadores esperavam um pouco mais e deram o aval para a equipe ir adiante. Além disso, a nova temporada será exibida um pouco mais tarde, por volta das 23h40 - antes, começava às 23h.

