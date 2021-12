Nova série da Netflix "Bloodline" estará on-line em março

O Netflix anunciou nesta quinta-feira o lançamento internacional em março de uma nova série dramática original, "Bloodline", sobre quatro irmãos, cujos segredos ressurgem quando o "ovelha negra" volta para casa.

A série, que terá os 13 episódios disponibilizados de uma vez, é produzida pr Zelman e os irmãos Todd e Glenn Kessler, criadores da série "Damages".

"Bloodline" é estrelada por Kyle Chandler (de "Friday Night Lights"), Ben Mendelsohn ("The Dark Knight Rises"), Linda Cardellini ("Mad Men"), Sam Shepard ("The Right Stuff"), Sissy Spacek ("Carrie"), Norbert Leo Butz ("Dan in Real Life"), Jamie McShane ("Sons of Anarchy"), Jacinda Barrett ("Suits") e Enrique Murciano ("Without a Trace").

