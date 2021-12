Nova estréia de Larissa luz no comando do Ara Ketu

Tradição e modernidade se misturam para dar origem ao novo projeto do Ara Ketu, primeiros CD e DVD ao vivo da banda que serão gravados sob o comando de Larissa Luz. O show está marcado para quinta, às 20 horas, no Trapiche Barnabé, ruínas de um antigo armazém na região do Comércio, na Cidade Baixa.

O novo trabalho, ainda sem título definido, terá 20 faixas, com o selo da Sony/BMG, e não contará com participação especial de artistas convidados.

Dentre as canções escolhidas para compor o repertório, oito são inéditas, a exemplo de Tenho Medo, de Adelmo Casé, Ara Roots, composta por Larissa Luz e Adelmo Casé, Petit Gâteau, parceria dela com Pietro Leal, Nirombá, de Carlinhos Brown, dentre outras. “Ainda não foi escolhida qual será a próxima música de trabalho do grupo”, diz Larissa.

No mesmo projeto também serão regravados antigos sucesso do Ara Ketu, alguns deles conhecidos pelo grande público, como Fanfarra (Jauperi/ Paulinho Levi), Bom Demais (Dinha), Festa na Cidade (Pierre Onasis) e Mal Acostumado (Meg Evans/ Ray Araújo).

Vocais – Como novidade, além da liderança do grupo ser de uma voz feminina, um naipe de quatro vozes masculinas estará contrapondo com Larissa. Será uma espécie de scat, uma técnica de canto utilizada no jazz que dá a sensação de um solo instrumental usando apenas a voz. Os vocais também estarão interagindo com Larissa nas coreografias apresentadas no palco.

Outra mudança é que a banda Ara Ketu, conta, agora, com cinco percussionistas. O novo álbum não rompe com a tradição afro do Ara Ketu, mas abre caminho para um novo estilo.

A energia da jovem cantora baiana de apenas 21 anos, que assumiu oficialmente o grupo no Carnaval 2008, em Salvador, marca o novo formato a ser apresentado ao público, mas sem deixar de lado a herança percussionista que sempre rendeu destaque à banda.

A nova intérprete, filha de um microempresário com uma professora, cresceu no bairro do Rio Vermelho e sempre esteve ligada à cultura afro, ao samba-de-roda, à poesia, música e literatura. Larissa participou de festivais de música, bandas de rock´n´roll e fez parte da companhia internacional de dança Interart. “Unir o que eu sempre gostei à base africana do Ara Ketu é realmente ótimo. É o mesmo que juntar a tradição à modernidade e gerar um estilo Larissa Luz”, considera a cantora.

Resgatar a história do Ara Ketu, dando continuidade ao trabalho do grupo com um estilo próprio, é o principal desafio para Larissa desde que entrou para a banda, mas em nenhum momento lhe colocou medo. "Me identifiquei logo e fiquei muito ansiosa para fazer o primeiro show, sentir o público, e foi tudo muito especial. Além disso, desafio é sempre bom. Quanto maior ele for, mais a gente valoriza", considera.

Além da nova cantora, a banda Ara Ketu tem na nova formação os músicos Birro Pacheco (guitarra), Robinson Cunha (bateria), Natinho (baixo e direção musical), Hugo Sambone (trombone), Rudney Machado (trompete), Eric Aguiar (saxofone), Diego Assis (teclado), Kaboré (percussão), Junior Vasconcelos (percussão), Eduardo de Dalva (percussão), André Junior (percussão), Ivanzinho (percussão), Fleury Ramos (backing vocal), C.Du (backing vocal), Jel Negromonte (backing vocal) e Beto Black (backing vocal).

Festa – Os ensaios do Ara em Salvador estarão de volta a partir de outubro e seguem até o mês dezembro. Ao todo serão oito edições, sempre nas noites de quinta-feira, no Trapiche Barnabé. Cada encontro será aberto por um show com bandas locais e, em seguida, entra o Ara Ketu, que terá convidados especiais.



As datas dos ensaios já foram definidas e acontecerão nos dias 16, 23 e 30 de outubro, 6, 20 e 27 de novembro e 11 e 18 de dezembro.

