Nova casa de show na Barra será aberta em junho

O Barra 33 será inaugurado na próxima quinta, 1º, às 21h, na rua Dias D’Ávila, e terá como atrações de abertura a cantora argentina Pali e os DJ´s Renata Dias e Roger n' Roll. A festa será restrita a convidados e à imprensa.

O espaço estará aberto ao público na sexta, 2, e apresentará a 1ª edição da festa que leva a sua assinatura - Acende o Farol - e contará com o show da banda Os MyFriends e apresentações dos DJs Raiz, Mauro Telefunksoul e DJ Diddy.

No sábado, 3, será a vez do evento Forró no Kilo Canta Bob Marley, que terá a participação especial de Rafael Pondé, músico da banda Mosiah, Duda (Diamba), Jorge do Rojão, Victor Badaró e Xote de Anjo, além dos DJs Panz e Flavus Selectah.

Ambiente diferenciado

O Barra 33 – que ocupa o espaço que já foi da boate OFF, ON e Amsterdam Pop Club – tem capacidade para 400 pessoas e oferece um ambiente climatizado, com pista de dança, palco, lounge, mezanino, camarote, bar, área externa com mesas ao ar livre e espaço para fumantes.

"Localizada no coração do maior cartão postal de Salvador, o nosso espaço tem o Farol da Barra como guia, aquele que ilumina todos os caminhos, e quando avistado se torna o nosso porto seguro", celebra Arthur Costa, o proprietário da casa.

adblock ativo