A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 10, a série infantil Beat Bugs, que chegará ao serviço no segundo semestre. A série mostra cinco amigos que se unem para explorar e aprender sobre o imenso jardim onde vivem, que para eles é todo seu universo.

A série apresentará novas versões de algumas das canções mais conhecidas dos Beatles, atreladas à narrativa de cada episódio e interpretadas por Eddie Vedder, P!nk, James Bay, Sia, The Shins, Of Monsters and Men, Chris Cornell, Regina Spektor, James Corden e Birdy. Outras colaborações serão anunciadas nos próximos meses.

Nova animação da Netflix é inspirada nos Beatles

Dentre as canções interpretadas, estão: Help!, All You Need Is Love, Come Together, Penny Lane, Yellow Submarine, Lucy In the Sky with Diamonds, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Magical Mystery Tour.

"É muito raro ter em mãos uma série infantil tão original e tão perfeita para a Netflix", disse Andy Yeatman, diretor de Conteúdo Infantil Original da Netflix. "Josh e sua equipe não apenas criaram um programa infantil fascinante repleto de lições importantes, mas também uma série que vai transcender gerações, fazendo com que pais e avós se divirtam ao lado de seus pequeninos", complementou o executivo.



"Estou muito feliz em participar deste projeto do Josh", disse Eddie Vedder. "É uma série infantil incrível, com uma animação linda e ótimas histórias. E, obviamente, algumas das melhores canções do mundo."

