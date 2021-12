Nona edição do Interação e Conectividade começa nesta quarta

Política, arte contemporânea e barulho compõem um tripé difícil de fragmentar. Essa perspectiva se materializa na programação do IC9 - Interação e Conectividade. O festival, que propõe o diálogo entre linguagens artísticas, começa nesta quarta-feira, 19, e segue até o dia 23.

As apresentações que integram a nona edição do evento concentram-se em dois espaços do centro da cidade: Teatro Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha. Jorge Alencar, um dos curadores do IC9, conta que a proposta base é trazer aspectos da sonoridade como elemento unificador dos espetáculos, shows e atividades.



"Temos um italiano disposto a pensar os limites da ópera, uma dupla de criadores interessados em pensar a rítmica do texto falado, além de batucadas como gesto político e artístico. São maneiras muito singulares de abordar a temática do encontro", afirma.

Pontapé político

A obra Batucada, criação de Marcelo Evelin/Demolition Incorporada, é a responsável pela abertura do evento amanhã, às 19 horas, no Teatro Gregório de Mattos e região. A movimentação cênica é composta por 50 pessoas e fricciona os conceitos de protesto, festa e ritual. Corpos mascarados trazem à tona a ideia de clandestinidade batucando panelas, frigideiras e latas.



Marcelo Evelin conta que a demanda para essa montagem surgiu na edição 2014 do Kunsten Festival des Artes, que aconteceria em Bruxelas cerca de três semanas antes da eleição do parlamento europeu.

"O diretor desse festival me chamou para fazer uma reflexão sobre isso com o corpo. Me veio imediatamente a ideia de uma espécie de parada ou desfile e que poderia ser militar ou carnavalesco".

De acordo com o diretor, a obra acontece dentro de um espaço performativo de teatro, mas o tempo inteiro tenta buscar o lugar de fora. "Essa ideia surgiu como algo atravessado. Um tipo de batucada cheia de potência, mas que não sai".

Ele explica que é muito importante trazer a maior diversidade de corpos em cena: sejam eles de artistas ou não. A interação com o público é outro dos aspectos que Marcelo faz questão de ressaltar.

"Para mim, Batucada é muito mais um tipo de acontecimento. O público está no mesmo nível de horizontalidade que os artistas", detalha.

Intercâmbio sonoro

A dupla de artistas espanhóis Jorge Dutor e Guillem Mont de Palol traz para o IC9 uma série de diálogos sobre cultura pop e tipos de sonoridades.

Os dois apresentam o espetáculo Los Micrófonos sexta, às 19 horas, também no Teatro Gregório de Mattos. Trata-se de uma coreografia em que desfilam em cena nomes de artistas e grupos da música pop, como Xuxa, Whitney Houston, Kurt Cobain e Celine Dion.



"Buscamos decifrar aquilo que é universal. A tentativa é desenhar um tipo de recorte reconhecível por diferentes gerações", diz Jorge Dutor. Além disso, o IC9 mobilizou um intercâmbio entre os espanhóis e outra dupla de artistas: os atores baianos Daniel Farias e Talis Castro.



Os dois são os protagonistas da primeira versão nacional de E Por Que John Cage?, montagem de 2011 criada por Jorge e Guillem. A obra será apresentada domingo, às 19 horas, no Teatro Gregório de Mattos. Segundo Talis, não há uma narrativa linear. Trata-se de acompanhar um processo criativo em construções de som e ritmo. "O espetáculo fala sobre o conflito que os próprios autores passaram no percurso".

Guillem Mont de Palol diz que queria entender como é transmitir as suas próprias ferramentas. "Isso também toma corpo como um desafio de assimilação para os atores".

