Nobel da Paz conta trajetória de luta ao público baiano

Uma das poucas mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz, a liberiana Leymah Gbowee vem a Salvador na próxima terça-feira, 10, para participar do Fronteiras do Pensamento.

No evento, às 20h30, no Teatro Castro Alves, ela conta sua história de vida, que se confunde com a luta pela libertação de seu povo.

A guerra civil que em 14 anos matou 250 mil pessoas e contribuiu para o estupro de 50% da população feminina da Libéria foi a mesma que fez com que a família da então jovem de 17 anos se refugiasse em Serra Leoa.

De volta à sua terra, Gbowee se especializou em enfermagem e assistência social e passou a trabalhar na recuperação dos meninos soldados mutilados da Guerra. Posteriormente, a liberiana fez especialização em psicologia pós-trauma, nos Estados Unidos, e trabalhou com mulheres violentadas.

A atitude que renderia a Leymah Gbowee o Nobel da Paz em 2011 (dividido com a atual presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, e com a jornalista iemenita Tawakkul Karman) teve início com uma iniciativa simples. Ela convocou liberianas de 30 etnias a orarem pela paz, vestidas de branco e sem distinção de religião.

A mobilização cresceu durante o conflito, até culminar em uma greve de sexo que obrigou o regime do ditador Charles Taylor a integrá-las às negociações de paz.

Hoje, a mãe de seis filhos vive em Gana e é conhecida internacionalmente como "Guerreira da Paz" por sua luta.

A história da ativista é contada no documentário Pray the Devil Back to Hell e no livro Guerreiras da Paz, no Brasil editado pela Companhia das Letras. Gbowee tem se dedicado a ações de justiça social e ao desenvolvimento sustentável para comunidades em transformação e é diretora-executiva da Rede Paz e Segurança da África, a Wipsen-Africa. Além do Nobel, a ativista coleciona inúmeras honrarias de destaque.

Próxima atração

O Fronteiras do Pensamento traz outro pensador contemporâneo para a capital baiana em outubro. No dia 1º, o economista e ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, participa do evento e, dentre outros assuntos, fala do sistema de transporte coletivo e políticas urbanas implementadas em sua gestão.

O Fronteiras é um projeto cultural múltiplo que tem como princípios a liberdade de expressão intelectual e a educação de qualidade para promover o desenvolvimento. Com o mote "ideias fazem diferença", o projeto pretende discutir causas sócio-humanitárias globais por meio da reflexão de pensadores, cientistas e líderes, que são protagonistas em suas áreas de conhecimento e atuação.

Este ano, o Fronteiras realiza uma série de conferências em várias capitais brasileiras. Esta edição teve início em abril e segue até novembro. Em seus sete anos de existência, o projeto conta com mais de 150 conferências realizadas para milhares de espectadores. Em Salvador, o Fronteiras do Pensamento é apresentado pela Braskem e tem o apoio institucional do Governo da Bahia através do Fazcultura.

