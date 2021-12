No trio elétrico, no palco e no estúdio com Jammil

>> ÁUDIO: Ouça aqui 'Tchau, I Have to Go Now', nova música do Jammil



O grupo Jammil e uma Noites tem novos produtos nas prateleiras. O público já pode conferir nas lojas o projeto Três, que rendeu CD e DVD gravados ao vivo pela banda baiana no Carnaval de 2008 e no Luau do Jammil, em março, realizado na Ilha dos Aquários, em Porto Seguro.

“Quando você grava um DVD que começa e termina no mesmo lugar, fica um pouco monótono. Também queríamos mostrar o Carnaval da Bahia. Mas foi uma loucura. Não é fácil fazer o Carnaval, que dirá gravar um DVD. Foi difícil, mas muito bom. Conseguimos mostrar a banda em outras formas”, explica Tuca Fernandes, vocalista do grupo, em entrevista por telefone.

Entre as novidades do projeto, está o encontro da banda com Caetano Veloso, registrado em clipe. Caetano regravou Tempo de Estio, gravada originalmente em 78, no álbum Muito, que trouxe outras célebres como Sampa e Terra. O registro da canção, com novo arranjo, é o ponto alto do DVD do Jammil.

“Eu diria que é um momento mágico. Ele nos deu o prazer de participar da gravação. Tive a honra de gravar com ele essa música. Caetano nos recebeu muito bem na casa dele, lá no Rio Vermelho. E curtiu pra caramba o arranjo. Ele recebeu a gente em casa, tranqüilo, com a simpatia e o carisma que ele tem. Marcamos para gravar em um estúdio no Rio e a música ficou uma porrada”, diz Tuca.

A seção de clipes, além do vídeo com Caetano, traz o registro da inédita Amar É, ao lado de Bruno Gouveia e do guitarrista Carlos Coelho, da banda carioca Biquini Cavadão. Para finalizar, Tchau, I Have to Go Now, também em vídeo.

Repertório – O projeto Três, que traz no título uma referência por ser o terceiro produto audiovisual da banda e, também, pelo fato de o grupo contar com três integrantes principais – Tuca, Beto Espínola e Manno Góes –, começa com as imagens do show em Porto Seguro, onde foi registrada grande parte das músicas inéditas.

O grupo trouxe como novidade Saudade Dói, Eu te Amo, Quer Saber, com participação de Adelmo Casé, vocalista da banda Negra Cor, Surpresa Boa e Papapaia, com Larissa Luz, da banda Ara Ketu. Em Porto Seguro, eles ainda gravaram Romance e Aventura, de Lulu Santos e Nelson Motta.

Das filmagens do Carnaval de Salvador, retratado em bonitas tomadas, eles extraíram os principais sucessos da banda: Onde Tem Balada, Ê, Saudade, Praieiro, É Verão, Lança-lança, a inédita Tchau, I Have to Go Now e Agora que o Carnaval Terminou. Na seção de extras, o grupo traz um pequeno documentário de bastidores e uma homenagem ao Esporte Clube Bahia. O CD conta com 17 das 19 canções que estão no DVD.

Show – Os integrantes do Jammil têm data marcada para mostrar o novo trabalho para o público baiano. O show acontece no dia 27, a partir das 18 horas, no antigo Wet’n Wild. A banda de reggae brasiliense Natiruts também participa do evento.

O grupo se apresentou recentemente em Salvador na edição 2008 do Luau do Jammil, em julho. O próximo evento na capital, depois do lançamento do DVD, acontece em novembro, no Sauípe Fest.

Após 11 anos de carreira e com projetos nacionais consolidados no mercado de axé, como o Luau, Tuca comenta sobre a posição da banda hoje. “Conseguimos um lugar nesse mercado competitivo porque fomos ousados e verdadeiros. Conseguimos misturar a música baiana com aquela pegada pop rock, que a gente tem. O próprio Luiz Caldas, o pai da axé, fala que a música baiana tem várias vertentes. E o Jammil é a vertente rock”. E completa: “A gente sabia que pra conseguir um lugar tinha que ser diferente de alguma forma. E o melhor é isso ter vindo de uma forma natural. O público saca isso”, conclui.

