No Brasil pelo DVD de Avatar, James Cameron jantará na casa de Nizan Guanaes

O cineasta canadense James Cameron, diretor de dois dos filmes de maior bilheteria do cinema - Avatar e Titanic -, estará em São Paulo neste domingo, 11, para o lançamento do DVD do seu mais recente longa, 'Avatar'. Segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, Cameron vai jantar na casa do publicitário baiano Nizan Guanaes, que recentemente se envolveu em uma polêmica por criticar o Carnaval de Salvador, a cidade soteropolitana e a banda Chiclete com Banana.

adblock ativo