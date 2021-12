No 'Altas Horas', fã conta loucuras que já fez pela cantora Sandy

A cantora Sandy Leah participou do programa Altas Horas no último sábado, 19, e ouviu histórias de uma fã que atualmente trabalha na TV Globo e fez loucuras pela sua devoção à cantora. No passado, ela chegou a perder um namorado por querer dar seu primeiro beijo só aos 15 anos como acreditava que Sandy tinha feito.

"Eu era apaixonada por um cara e uma revista falou que a Sandy só tinha beijado aos 15, só que é mentira. Por diversas vezes a gente teve oportunidade de ficar e eu não fiquei porque eu falava, 'a Sandy só beijou com 15. Me espera". Ele não me esperou. Perdi", contou a fã, arrancando risadas da cantora.

Em outro momento, a fã disse que chegou a virar coroinha do padre Marcelo Rossi porque sabia que a cantora frequentava as missas realizadas pelo religioso. "Eu virei coroinha do padre Marcelo para te seguir porque você ia nas missas. O meu pai disse que lá não era um lugar para chorar, daí eu passei mal e ele me colocou no camarim. Eu entrei, tirei foto e desmaiei", disse.

Ela ainda lembrou quando decidiu não seguir a cantora de carro. "Fiquei com medo de no futuro você ser minha amiga e achar que eu sou psicopata", relatou. "Boa, ela pensa lá na frente", riu Sandy ao ouvir o relato da fã.

