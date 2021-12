Nivea Viva Rock Brasil faz show para 100 mil

Seja ao som de Legião Urbana ou de Rita Lee, o rock nacional dificilmente passa desapercebido. Neste domingo, 22, ele foi força motriz que reuniu 100 mil pessoas - segundo a Polícia Militar - na Praça Wilson Lins, na Pituba, para o show Nivea Viva Rock Brasil, que trouxe Os Paralamas do Sucesso, Paula Toller, Nando Reis e Marjorie Estiano em espetáculo com mais de 2h30 de duração.

Com a baiana Monique Gardenberg na direção artística e Liminha na musical, o repertório foi marcado por 35 faixas do rock brasileiro, em homenagem aos 60 anos do gênero. "A base de tudo foi a criação do roteiro", explica Monique. "Acabamos optando por uma cronologia do rock brasileiro".

Em palco ladeado por dois telões de LED - que transmitiam o show e, ao mesmo tempo, imagens do público e seus tweets com a hashtag do evento -, a cantora Paula Toller iniciou a noite, pontualmente, às 17 horas, ao lado de Nando Reis, com a música Banho de Lua.

Os artistas se revezaram para interpretar clássicas nacionais. Ovacionado pelo público, Hebert Viana interpretou Óculos. Dado Villa-Lobos e Os Paralamas do Sucesso homenagearam a banda Legião Urbana com a canção Será e Tempo Perdido. "Nunca é demais para uma dose de Legião", afirmou Hebert Viana, durante a execução das faixas.

Destaques

Durante o evento, foram relembradas canções como Se Você Pensa, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos; Ovelha Negra, de Rita Lee; Óculos, de Os Paralamas do Sucesso; Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza e Frejat; e Anna Julia, de Marcelo Camelo.

"Não é só que temos a mesma profissão, somos amigos", diz Paula Toller. "Tem muito trabalho feito antes, com muito cuidado para você chegar e parecer que está se divertindo".

Um dos momentos de destaque da festa, além dos gritos entusiasmados do público, foi a interpretação de Marjorie Estiano da música Me Adora, composição da baiana Pitty. Inicialmente convidada para compor o elenco, a cantora não pôde continuar no projeto por recomendações médicas.

Responsável pelos arranjos da noite, a banda base, que segue com o Nivea Rock por todas as cidades do projeto (Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e São Paulo), foi formada por Dado Villa-Lobos, Maurício Barros, Rodrigo Suricato, Milton Guedes e Liminha.

"Do jeito que está organizado, é bom", frisa a dentista Sarah Quadros, 26. "Para entrar, você passava por uma revista", diz o administrador Rafael Ortins, 33, que acompanhava Sarah ao show. "Imprescindível para manter o povo civilizado".

