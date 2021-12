Nirvana, Ronstadt e LL Cool J são indicados ao hall da fama

A banda de rock alternativo Nirvana, os cantores Linda Ronstadt e Cat Stevens, e a dupla pop Hall e Oates são os principais indicados de 2014 para o Hall da Fama do Rock and Roll, anunciou nesta quarta-feira, 16, a fundação que dirige o museu musical.

É o primeiro ano em que o Nirvana se torna elegível para a homenagem. Na década de 1990, a banda foi crucial na difusão do estilo grunge, que misturava o heavy metal com o punk rock.

Outros indicados incluem: Kiss, Replacements Link Wray, Yes, Deep Purple e Zombies. LL Cool J e o grupo NWA são os únicos indicados ligados ao hip hop.

O cantor e compositor britânico Peter Gabriel, que participa do Hall da Fama desde 2009 como membro do Genesis, agora poderá ser incluído por sua carreira solo.

Pelo segundo ano consecutivo, as indicações incluem a banda disco Chic, a banda funk The Meters e a Paul Butterfield Blues Band.

Os candidatos à inclusão no Museu e Hall da Fama do Rock and Roll, que funciona em Cleveland, precisam ter pelo menos 25 anos de carreira fonográfica, contados até 2012.

Pelo segundo ano, a escolha será por votação de fãs via internet (rockhall.com/vote e outros sites). A votação vai até 10 de dezembro. Os cerca de 600 membros da fundação também participarão da votação.

