Nirvana e Kiss entrarão no Hall da Fama do Rock em 2014

Nirvana, Kiss e outros quatro nomes foram anunciados nesta terça-feira como os novos integrantes do Hall da Fama do Rock and Roll.

Além do grupo grunge de Seattle fundado por Kurt Cobain e dos extravagantes músicos maquiados do Kiss, serão homenageados também os cantores britânicos Peter Gabriel e Cat Stevens, a cantora de folk-pop Linda Ronsdadt e a dupla soul Hall e Oates.

Esses seis escolhidos constavam de uma lista de 16 indicados. A cerimônia oficial de inclusão será em 10 de abril, em Nova York, segundo nota divulgada pela Fundação Hall da Fama do Rock and Roll.

O Nirvana, criado no final da década de 1980, popularizou o estilo grunge e foi considerado a cara da Geração X, com músicas como Smells Like Teen Spirit e Come As You Are.

Cobain se suicidou em 1994, aos 27 anos, e a banda se dissolveu após lançar apenas três álbuns de estúdio em sete anos de carreira. Foram 75 milhões de cópias vendidas no mundo, num dos maiores casos de sucesso da história da indústria fonográfica.

Pelas regras do Hall da Fama, os homenageados precisam ter pelo menos 25 anos de carreira fonográfica -- esta era a primeira vez em que o Nirvana era elegível.

Já o Kiss chocou o mundo da música em meados da década de 1970, com a pintura preta e branca no rosto dos seus integrantes, os trajes ousados, as músicas com batidas intensas e os shows elaborados. Faixas como Rock and Roll All Nite ajudaram a definir um estilo "hard rock chocante" que continua firme e forte.

Peter Gabriel, de 63 anos, foi vocalista e flautista da banda de rock progressivo Genesis, já incorporada em 2010 ao Hall da Fama. Na sua carreira solo, produziu hits como Sledgehammer.

Cat Stevens, hoje conhecido pelo nome islâmico de Yusuf Islam, despontou nos anos 1970 com sua voz marcante e composições como "Wild World" e "Moon Shadow". Aos 65 anos, convertido ao islamismo, ele continua fazendo música, o que combina com causas filantrópicas e humanitárias.

Linda Ronstadt, conhecida como "Primeira-Dama do Rock", fez muito sucesso nos anos 70 com hits como "You're No Good". Aos 67 anos, ela revelou meses atrás que talvez precise parar de cantar, por sofrer do mal de Parkinson.

Daryl Hall e John Oates surgiram em 1976 com o hit "Rich Girl" e dominaram as paradas nos anos 1980 com melodias dançantes como "Kiss on My List" e "Private Eyes".

Os escolhidos foram eleitos por mais de 700 votantes do Hall da Fama do Rock, mas os fãs também puderam palpitar pela internet. Dos cinco artistas mais votados pelos fãs, três conseguiram vaga no Hall da Fama em 2014.

