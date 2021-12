Ninha lança ensaio e confessa: Estou satisfeito por ter trabalho independente

Ninha define-se como um homem sem arrependimentos. Deixou a Timbalada, em 2006, investiu na Tribahia – um projeto que não emplacou – e, após o Carnaval deste ano, saiu da relação de artistas produzidos pela empresa Axé Mix. Com sua banda atual, a Trem de Pouso, faz cerca de oito shows por mês e se prepara para começar na próxima segunda-feira, 13, os ensaios semanais na The Best Beach, na Ribeira.



O local mais afastado do centro é estratégico para fazer com que o público da Cidade Baixa tenha acesso facilitado. “A Península não pode ser esquecida. O povo da Ribeira e do Subúrbio foi esquecido pelos artistas baianos. Por isso, vou convidar meus amigos daqui e também de São Paulo e do Rio de Janeiro para cantarem comigo”, afirma.



A casa de shows, inaugurada neste ano, suporta até três mil pessoas. No entanto, Ninha confessa que a vida como artista independente lhe trouxe dificuldades na hora de encontrar um local para os ensaios. “Os grupos pequenos têm de se unir e buscar alternativas, porque os grandes áreas já estão ocupadas pelas bandas maiores”, destacou.





Trem de Pouso faz cerca de oito shows por mês e marca a carreira independente do artista

Brigas com o empresário fizeram com que a Tribahia tivesse pouco tempo de carreira

Foram 15 anos de Timbalada com participação intensa no mercado da axé music





Cachês – Sem Timbalada, sem Tribahia e com um projeto pouco conhecido, Ninha encara a redução no ritmo de shows, mas garante que convites nunca faltaram. Longe dos palcos, aproveitou para investir em melhorias em sua sonoridade, no projeto visual e repertório.



“Não quero que as pessoas vejam o mesmo Ninha de antes. Parei para mudar um pouco, para evoluir. Na música, é importante pensar dessa forma, tem que haver um diferencial”, explicou.



| Serviço |



Ensaio de Ninha e Trem de Pouso

Onde: The Best Beach, na Ribeira

Quando: segunda-feira, 13, às 19 horas. Até o Carnaval

Quanto: R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote)

