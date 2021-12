Nicki Minaj promete vir ao Brasil: 'Melhor base de fãs do mundo'

A cantora Nicki Minaj deu um forte indício de que planeja vir em breve ao Brasil em suas redes sociais.

"Sim, Brasil. Eu prometi a vocês. Estou indo a todos os lugares, pessoal, por favor não me perguntem sobre locais específicos. Vocês são a melhor base de fãs no mundo. Apenas saibam que Chun tem vocês", escreveu a cantora em seu Twitter, em resposta a um fã brasileiro que pedia para ela não esquecer do País: "Estamos esperando para vê-la há anos."

Posteriormente, Nicki retuitou uma mensagem enviada por outro fã que trazia uma bandeira do Brasil: "Finalmente os brasileiros conhecerão de perto a maior e mais bem sucedida rapper mulher de todos os tempos. Mal posso esperar!"

Caso a apresentação venha a se confirmar, seria o primeiro show de Minaj no País.

