Nicki Minaj e Beyoncé sensualizam em novo clipe; assista

Juntas pela segunda vez em um trabalho, Nicki Minaj e Beyoncé aparecem cantando Feeling Myself em clipe que foi liberado, nesta segunda-feira, 18. A canção, que faz parte do álbum The Pinkprint, inclui cenas do festival Coachella e mostra as duas cantoras como as melhores amigas, tomando sol, se divertindo em um show e comendo lanche.

Em trajes mínimos, as cantoras sensualizam o tempo todo no vídeo. The Pinkprint é o terceiro álbum de Nicki Minaj.

Confira:

adblock ativo