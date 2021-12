Nicki Minaj anuncia show no Brasil

Nicki Minaj vai se apresentar no Brasil, pela primeira vez, em 2015. A cantora fez o anúncio no Twitter, ao ser questionada por uma brasileira se ela viria ao País com a nova turnê. "Sim, baby. Em 2015", respondeu a cantora, sem dar maiores detalhes.

Como é comum a grandes estrelas que vem ao País, a cantora deve fazer shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, pelo menos.

