Neymar ganha desenho animado feito por Maurício de Sousa

O craque Neymar, principal esperança do Brasil para a conquista do hexa na Copa do Mundo da Rússia, poderá assistir a si mesmo em versão animada na Nickelodeon.

Desde o dia 24 de abril, o canal infantil está exibindo pequenos episódios do desenho do craque ao longo de sua programação. Ao todo, são 20 esquetes diferentes, com cerca de um minuto cada.

"A alegria e jeito moleque do Neymar nos inspirou a criar seu personagem, ainda criança, quando os sonhos acontecem com maior intensidade. Assim, hoje ele se transformou em referência no esporte e os desenhos desenvolvidos para apresentação na Nick refletem isso tudo com muito humor e amor", disse o cartunista Maurício de Sousa.

E as aventuras de Neymar não ficarão restritas às quatro linhas: ele deve enfrentar monstros gigantes e seres de outro planeta. Sua mãe e sua irmã também devem estar presentes.

