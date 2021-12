Ney Matogrosso lança registro de Atento aos Sinais em DVD

Em julho, Ney Matogrosso esteve no Teatro Castro Alves em duas apresentações, ambas com ingressos esgotados uma semana antes da data. O cantor já havia repetido o feito em maio do ano passado, com o mesmo show, Atento aos Sinais.

Para quem não conseguiu estar na plateia - ou não quer esquecer o que viu naquele palco -, a boa notícia é que o show acaba de ganhar o formato de DVD, pela Som Livre.

Antes de surpreender pelo repertório, que vai de nomes consagrados como Caetano Veloso até o pouco conhecido Vitor Pirralho, o registro arrebata pelo visual. Ney Matogrosso está em ótima forma, exuberante e sexy como nos velhos tempos.

"Tenho o maior prazer de estar no palco, minha vida é toda focada nesse momento. E fisicamente ainda dou conta do recado", diz o cantor de 72 anos, que encara desafios como o de calçar botas longas com saltos de 11 centímetros. "É pesado, exige muito de mim. Mas sou eu que crio. Eu mesmo procuro sarna pra me coçar", brinca.

Desrepressor

Figurino e performance colaboram para deixar à flor da pele a sensualidade do artista, que não hesita em se deixar tocar pelo público.

"Eu deixo, sim. Eu não sou um desrepressor? Então não posso reprimir as pessoas", diz, contando que vez por outra surge uma mão boba. "Já aconteceu de pegarem 'lá' e eu dei um tapa. É tudo uma brincadeira, mas tem limite".

Noite Torta, de Itamar Assumpção, e Astronauta Lírico, de Vitor Ramil, estão entre as faixas pelas quais Ney Matogrosso diz ter um carinho especial. Mas a performance é igualmente vigorosa nas outras 17 faixas, todas com arranjos assinados por Sacha Amback, que aposta na tecnologia e na energia do pop-rock.

Sob esse manto, também aparecem faixas como Rua da Passagem (Arnaldo Antunes e Lenine), Roendo as Unhas (Paulinho da Viola), Freguês da Meia-noite (Criolo), Pronomes (Beto Boing e Paulo Passos) e Não Consigo (Rafael Rocha).

Também está lá o divertido Samba do Blackberry, que satiriza os que não largam o smartphone pra nada. Alguns deles, inclusive, estão na plateia. "No começo eu me incomodava, mas agora nem ligo porque não adianta. Já entreguei a Deus", diz Ney.

Gravado em junho, em São Paulo, o registro segue servindo de inspiração para o próprio show que o originou. "Depois que vi o DVD já mudei certas atitudes, maneiras de falar, de me impor fisicamente", conta.

Os próximos a poderem conferir Atento aos Sinais ao vivo são os uruguaios, em meados de dezembro. Ney Matogrosso chega lá carregando mais um prêmio, desta vez pelo conjunto de sua obra, que será entregue hoje, em Las Vegas, durante a 15º edição do Grammy Latino.

