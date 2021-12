Ney Matogrosso apresenta show "Beijo Bandido" em Salvador

>> Clique aqui e confira outras opções no roteiro de música

Ney Matogrosso está de volta a Salvador para apresentar o show “Beijo Bandido”, homônimo do último CD lançado pelo artista, em 2009. O músico interpretará canções que fazem parte de outros trabalhos, a exemplo de “Tango Para Teresa” (Estava Escrito, 1994), e fará releituras de músicas como “Nada Por Mim”, de Herbert Vianna e Paula Toller, e “A Bela e a Fera”, de Chico Buarque e Edu Lobo.



O show será realizado no dia 19 de agosto, uma quinta-feira, a partir das 21h. Na sua apresentação, Ney Matogrosso será acompanhado por um quarteto de cordas, no mesmo formato do espetáculo que vem mostrando em sua turnê por diversas cidades brasileiras, iniciada no ano passado em São Paulo.

| Serviço |



Show de Ney Matogrosso

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quando: 19 de agosto, às 21h

Quanto: 140 e R$ 70 (fileira de A a P), R$ 100 e R$ 50 (Q a Z), R$ 80 e R$ 40 ( Z-1 a Z-8) e R$ 60 e R$ 30 (Z-9 a Z11).

