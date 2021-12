Ney Latorraca respira com ajuda de aparelhos

Internado desde o dia 31 no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, o ator Ney Latorraca apresentou piora em seu quadro de saúde e passou a respirar com a ajuda de aparelhos.

De acordo com o boletim médico, foi constatada uma inflamação no peritônio após a realização de uma cirurgia de retirada da vesícula e exploração das vias biliares, que estavam infeccionadas por conta de um cálculo.

Ainda na CTI do hospital, a reação inflamatória está sob observação. Além disso, o quadro evoluiu para insuficiência respiratória aguda, sendo necessário o uso de aparelhos para ajudar o ator a respirar.

O comunicado emitido pelo hospital diz que não há nova cirurgia programada e nem previsão de alta.

