Ney Latorraca apresenta "evidente melhora", segundo médicos

É melhor o estado de saúde do ator Ney Latorraca, de 68 anos, internado desde o dia 25 de outubro na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio. De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira, 9, o ator "já apresenta evidente melhora clínica", embora ainda permaneça no centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital e respire com o auxílio de aparelhos.

Ainda segundo o boletim, assinado pelos médicos Marcelo Kalichsztein, Gustavo Nobre, Cláudio Domênico e Luis Fernando Saboya, que assistem o ator e chefiam a unidade de terapia intensiva, a equipe está otimista, mas não há previsão de alta do CTI.

Latorraca foi internado com um quadro de obstrução e inflamação das vias biliares. A cirurgia foi realizada no dia 31 de outubro e, durante a recuperação, ele contraiu infecção generalizada.

