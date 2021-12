Netinho participa do ensaio da LevaNóiz

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A 6ª edição dos ensaios da banda LevaNóiz na Madrre, nesta sexta feira, 18, contará com a participação especial do cantor Netinho. Será o penúltimo ensaio do grupo antes do Carnaval. Os ingressos para a festa já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos na Madrre e nos Balcões de Ingresso e custam entre R$ 20 e R$ 40.

adblock ativo