Netinho participa de ensaio da Negra Cor

Netinho é o convidado do ensaio de inverno da Negra Cor, o projeto Negra Cor Acústico, desta quarta-feira, 22. O cantor baiano dividirá o palco com o vocalista do grupo, Adelmo Casé, e deve cantar algumas músicas conhecidas da carreira. A festa será realizada no Restaurante Zen Thai, localizado no bairro do Rio Vermelho.

