Netflix vai disponibilizar gratuitamente primeiro capítulo de 'Irmandade'

Até o dia 22 de novembro, a Netflix disponibilizará gratuitamente o primeiro capítulo da série, protagonizada por Seu Jorge, 'Irmandade'. A produção brasileira será lançada oficialmente nesta sexta-feira, 25.

De acordo com informações do site Uol, é a primeira vez que a plataforma faz uma ação desse tipo. Não será necessário realizar nenhum cadastro prévio para ter acesso ao conteúdo. Ao todo, a série irá possuir 8 episódios, com cerca de 50 minutos cada, com estreia simultânea em 190 países.

Na série, Seu Jorge interpreta Edson, um detento que passa a comandar uma facção criminosa em ascensão, dentro de uma cadeia em São Paulo. Naruna Costa interpreta Cristina, advogada e irmã do protagonista, que passa a ser informante da polícia.

