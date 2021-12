Netflix repudia agência que busca "ator negro muito bonito"

A Netflix repudiou, nesta quinta-feira, 29, uma mensagem da agência +Add Casting, que circulou pela internet, em que procurava um "ator negro muito bonito" para a série 3%. "O email sobre o teste de elenco de '3%' foi enviado sem o conhecimento ou aprovação da Netflix, e contradiz tudo em que acreditamos. Junto à Boutique Filmes, estamos trabalhando para tomar as devidas providências, e lamentamos o que aconteceu.", disse, em nota, a Netflix.

A Agência +Add Casting, contratada pela produtora Boutique Filmes, responsável pela série, teria enviado um email racista. ""Precisamos de um ator jovem, na faixa dos 20/25 anos, muito bonito. A direção gostaria que ele fosse negro, então o ideal seria ter um ator negro e muito bonito, mas conscientes do grau de dificuldade, faremos teste também com os bons atores, lindos, que não sejam negros.", diz o texto.

A Boutique Filmes revelou não saber do teor do email. "Como produtora responsável pela série '3%', estamos chocados com o e-mail enviado pela empresa terceirizada produtora de casting. A linguagem usada no e-mail é inaceitável e nunca foi aprovada por nós. O texto não representa nossa visão como empresa. Também não representa o espírito da série ou a orientação de casting, que busca retratar a diversidade da população brasileira.''

Segundo o colunista Maurício Styce, a agência já se desculpou. "A + Add Casting, gostaria de pedir desculpas pelo e-email que foi enviado convocando atores para o teste de elenco e cujo teor foi equivocadamente mal interpretado como racista e que acabou circulando nas redes sociais. Lamentamos sinceramente este email. Esta mensagem não condiz com a nossa conduta profissional e está longe das intenções que gostaríamos de passar. A Boutique Filmes e todos os profissionais envolvidos neste projeto, não tiveram conhecimento do conteúdo deste email, antes da sua divulgação e portanto, não tem nenhum envolvimento com a sua produção."

adblock ativo