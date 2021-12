Netflix renova 'The End of The F***ing World' para a segunda temporada

A Netflix anunciou na terça-feira, 21, que renovou a série The End of the F***ing World para uma segunda temporada, que deve estrear em 2019. Um dos sucessos inesperados da plataforma de streaming em 2018, a série foi indicada ao Emmy de melhor fotografia na premiação deste ano.

Adaptação dos quadrinhos de mesmo nome criados por Charles Forsman, The End of the F***ing World é uma comédia de humor negro que tem como premissa acompanhar a história de James (Alex Lawther), um adolescente psicopata que aceita fugir de casa com Alyssa (Jessica Barden), apaixonada por ele, para ter a chance de matá-la.

Produzida em conjunto com a emissora britânica Channel 4, The End of the F***ing World vai contar com o retorno de roteirista Charlie Covell, que escreveu a primeira temporada inteira da série, para criar o enredo dos novos episódios.

