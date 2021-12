Netflix lança primeira série original produzida no Brasil

O Netflix vai começar a apostar no mercado de séries brasileiras. O seriado futurista 3%, protagonizado pelo baiano João Miguel e por Bianca Comparato, será a primeira produção original do serviço de streaming no Brasil. O anúncio foi feito pelo serviço nesta quarta-feira, 5, e a série será lançada em 2016.

"A série é um thriller futurista sobre uma sociedade dividida entre progresso e devastação. A história acompanha jovens que estão deste lado desfavorecido e querem tentar uma vida melhor do outro lado. Mas para isso eles têm que passar por um processo de seleção, e neste processo só 3% consegue. Então, em 2016 estreia na Netflix a série 3%, do jeito que você gosta e eu adoro, todos os episódios de uma vez só", disse Bianca Comparato em um vídeo promocional.

A primeira temporada terá sete episódios, que serão dirigidos por Cesar Charlone com roteiro de Pedro Aguilera.

