Netflix confirma que 'Friends' seguirá em seu catálogo em 2019

A Netflix confirmou que a série Friends permanecerá disponível aos assinantes ao longo de 2019. Durante os primeiros dias de dezembro, diversos fãs da série afirmaram que a página do programa na plataforma indicava que ele sairia do ar no próximo dia 1º de janeiro.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, afirmou que a saída de Friends da plataforma trata-se de um "rumor".

A Warner, detentora dos direitos da série, planeja lançar sua própria plataforma de streaming no último trimestre de 2019, o que pode significar que a série acabe 'se mudando', já que também não teria um contrato de exclusividade com a Netflix.

A Netflix ainda publicou um tuíte confirmando que a produção, que está no ar desde 1º de janeiro de 2015, seguirá em seu catálogo ao longo de 2019. Atualmente, todas as 10 temporadas do seriado estão disponíveis.

